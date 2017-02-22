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台北燈節獲好評 傳市府有意打造「東跨年西燈節」

北市燈會吸引大批人潮，傳市府有意將燈節固定在西門町舉行。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-22  09:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北燈節日前順利落幕，外界普遍給予正面評價，這也讓台北市長柯文哲相當滿意。有鑑於這樣的結果，柯P有意將往後的燈節放在西門町舉辦，打造「東跨年西燈節」的特色。

根據《蘋果日報》報導，市府幕僚透露，因台北東區已有101跨年活動，市府遂將燈節移往西區舉辦，柯P對今年的燈節相當重視，將此視為民調翻轉的一大關鍵，在獲得不少正面評價後，市府有意將往後的燈節放在西門町和北門一帶。

報導中提到，今年的燈節有別於以往的做法，除了將燈節標案改為統包案外，也改採最有利標進行，評選過程由市府找來的13位委員進行，其中有一半為府外委員。

市府發言人劉奕霆談到，為期9天的台北西門町燈節，不但帶來許多人潮，也讓舊城區再度活絡，柯文哲也對今年的燈節給予肯定，但明年的舉辦地點尚未決定，仍須匯集各方意見。

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