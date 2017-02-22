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司改國是會議第2場分組討論 今將討論這5項事情

2017-02-22  08:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議前天起開始進行分組討論，今上午10點由第三組舉行會議，會議將由第三組召集人瞿海源擔任主席，其他與會代表還包括法務部長邱太三、法務部參事陳瑞仁、高等法院法官林孟皇、作家張娟芬等。

據悉，本日會議主要將處理5項議題，前3項主要是會議程序問題，其一是為了因應召集人可能臨時無法擔任主席，因此必須要選出本組副召集人，其餘還包括確定未來會議日期及決定議題排序。

實際與改革內容有關的部分，今預計將初步討論「法官、檢察官之多元進用」與「法官、檢察官之監督與淘汰」等兩大議題，但原則上今日討論不涉及現行法官評鑑委員會及檢察官評鑑委員會的功能檢討。

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  • 瞿海源教授。（資料照，記者陳志曲攝）

    瞿海源教授。（資料照，記者陳志曲攝）

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