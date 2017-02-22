反美濃水庫就別喝水？劉世芳：高雄要喝水、還要好山好水

針對立委批評高雄反美濃水庫，立委劉世芳（白衣）認為外界應該更瞭解高雄的心聲與處境。（記者王榮祥翻攝）

2017-02-22 08:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕親民黨立委周陳秀霞21日在立院質詢時，建議考慮復建高雄美濃水庫計畫，並指「地方反對（水庫）就不要喝水」，引發外界議論﹗高雄市籍立委劉世芳透過臉書反擊，沒水就蓋水庫﹖是不了解水資源管理政策及高雄人的努力，高雄人為台灣的經濟發展付出已這麼多，對於高雄的心聲，我想應該有更多的感同身受。

親民黨立委周陳秀霞質詢指水利署評估，台灣有9縣市5年內將面臨缺水危機，高雄和台南首當其衝，她接著表示台南已有10座水庫，如果不需供應高雄，不會有缺水問題，高雄應考慮復健美濃水庫，自己找水源。

行政院長林全答詢指出，美濃水庫經當地反對，早已核定不興建，且果要興建新水庫，因涉及環境衝擊、須審慎評估﹔周陳秀霞卻抨擊，認為「地方反對就不要喝水」。

劉世芳說，台灣水資源是20年來老議題，沒水就蓋水庫、是不了解水資源管理政策及高雄人的努力！高雄人不但要喝水，更要好山好水，這是高雄人為自己環境權爭取的悲願﹔高雄人為台灣的經濟發展付出已這麼多，對於高雄的發言，我想應該應更多的感同身受。