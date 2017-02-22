| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

反美濃水庫就別喝水？劉世芳：高雄要喝水、還要好山好水

針對立委批評高雄反美濃水庫，立委劉世芳（白衣）認為外界應該更瞭解高雄的心聲與處境。（記者王榮祥翻攝）

2017-02-22  08:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕親民黨立委周陳秀霞21日在立院質詢時，建議考慮復建高雄美濃水庫計畫，並指「地方反對（水庫）就不要喝水」，引發外界議論﹗高雄市籍立委劉世芳透過臉書反擊，沒水就蓋水庫﹖是不了解水資源管理政策及高雄人的努力，高雄人為台灣的經濟發展付出已這麼多，對於高雄的心聲，我想應該有更多的感同身受。

親民黨立委周陳秀霞質詢指水利署評估，台灣有9縣市5年內將面臨缺水危機，高雄和台南首當其衝，她接著表示台南已有10座水庫，如果不需供應高雄，不會有缺水問題，高雄應考慮復健美濃水庫，自己找水源。

行政院長林全答詢指出，美濃水庫經當地反對，早已核定不興建，且果要興建新水庫，因涉及環境衝擊、須審慎評估﹔周陳秀霞卻抨擊，認為「地方反對就不要喝水」。

劉世芳說，台灣水資源是20年來老議題，沒水就蓋水庫、是不了解水資源管理政策及高雄人的努力！高雄人不但要喝水，更要好山好水，這是高雄人為自己環境權爭取的悲願﹔高雄人為台灣的經濟發展付出已這麼多，對於高雄的發言，我想應該應更多的感同身受。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 周陳秀霞 美濃水庫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：反美濃水庫就別喝水？劉世芳：高雄要喝水、還要好山好水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.