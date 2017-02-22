週刊爆大巨蛋拚明年中完工！柯P派她喬蛋成功
2017-02-22 08:57
大巨蛋有望復工。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋案爭議卡關，不過現在傳出好消息，營建署核發評定書給遠雄後，離重新復工已剩2個關卡，加上台北市長柯文哲派出辦公室主任蔡壁如和遠雄協調，副市長陳景峻也看好大巨蛋可在5月底前完成都審程序，如果順利變更建照，取得復工令，大巨蛋最快明年中可蓋好！
《鏡週刊》報導，親近柯文哲的幕僚透露，大巨蛋難度最高的防火性審查已過關，如果遠雄取得建照變更就可以拿到復工令。督導大巨蛋談判的副市長陳景峻指出，未來市府不會刻意以都審程序刁難遠雄，他預估在3個月內可走完都審及環評程序，遠雄就可以取得全面復工令。
知情人士透露，大巨蛋一案能有所進展，主要是靠蔡壁如居中協調，她親自拜訪趙藤雄，說服趙給市府台階走下去。遠雄企業發言人楊舜欽指出，趙董的心態很簡單，他認為遠雄可以低調把大巨蛋蓋完，避免節外生枝，但官司就官司、工程歸工程，兩者應分開。
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