台美關係向前行！府高層：AIT駐軍形同成立憲兵營
2017-02-22 07:30
有週刊報導指出，AIT新辦事處不僅是全球最貴美國使館，有總統府高層更表示，美軍派陸戰隊駐守AIT形同在台設立憲兵營。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣日前透露，位於北市內湖的AIT台北辦事處新館啟用後，美方將派陸戰隊駐守。有週刊報導指出，AIT新辦事處不僅是全球最貴美國使館，有總統府高層更表示，美軍派陸戰隊駐守AIT形同在台設立憲兵營。
據《壹週刊》報導，有總統府高層表示，美軍派陸戰隊駐守AIT，在政治上的意義遠大於軍事意義，因為軍隊是國家主權象徵，美軍駐守在台灣，形同在台灣成立一個憲兵211營（我國總統府專職護衛），不僅荷槍實彈且永不移防。
報導也提到，AIT前發言人裴士蓮表示，AIT內湖新館造價約新台幣62億8千萬元，堪稱是全球最貴的美國使館，且AIT新館用地由台灣租給美國99年，並申請為不需任何檢查的免建照「特種建築物」
另外，本報報導，AIT台北辦事處今年將搬入位於北市內湖金湖路的新館，採堡壘式設計，安全標準比照美國駐其他邦交國的使領館。美國依據「外交機構法」，1946年起授權美國海軍陸戰隊駐守美國駐外大使館，全球總兵力約1千餘人。
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