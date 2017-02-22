金正男遭襲身亡 小英特勤打算用這招防毒物攻擊...

國安局擔心有心人士趁著握手的時候用噴霧器或持毒針攻擊總統。（資料照）

2017-02-22 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的哥哥金正男遭到殺害，引起各界關注，短短幾分鐘的時間金正男就死亡，根本來不及醫治；我國歷任總統都喜歡與民眾互動，但也很可能發生被劇毒攻擊的事件，在這次金正男被劇毒攻擊後，國安局已研擬防放毒攻擊的因應措施！

《周刊王》報導，蔡英文上任未滿一年已多次被民眾恐嚇說要「放火燒住家」、「在專機放炸彈」等，讓國安局相當緊張，金正男事件發生後，國安局也擔心有心人士仿效這種方法，趁著握手的時候用噴霧器或持毒針攻擊總統，但他們已研擬出該如何因應。

報導指出，過去總統的特勤人員執勤時，雖然會用毒物探測器測用餐食物，也會帶輻射偵檢器，不過不會攜帶解毒劑或解毒針。情治人員透露，日後特勤人員一定會有受過毒物訓練的專業人士，才能在第一時間搶救。

國安局研擬，未來將會提升毒物偵測與辨別能量，也會將解毒針劑加入特勤裝備。情治人士指出，現今都有配發神經解毒針和解毒劑在每位軍士官的緊急醫療包內，當受到神經毒液或毒氣攻擊馬上就可以減少毒發致命的危機。