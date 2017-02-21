吳崢出任時力發言人 向蔡正元叫陣

時代力量三位發言人吳崢（右起）、林穎孟、李兆立面對媒體。對於投入2018地方選舉，吳崢抱持開放態度。（記者羅沛德攝）

2017-02-21 20:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量成立滿兩週年，近日搬遷至北市杭州南路的新黨部今也正式開張。為備戰2018年議員選舉，時力有意加強黨機器運作，今宣布自3月1日起每週三下午召開黨政會議，也讓三名新任發言人，吳崢、李兆立、林穎孟公開亮相。

針對外界關注的議員選舉佈局，及時力是否會推出地方首長人選？時力黨主席黃國昌強調，時力雖是年輕政黨，但爭取對象不限於年輕族群；目前選對小組僅針對縣市議員部分做準備，縣市長部分還沒有任何討論。他也強調，時力對黨員與對時力有興趣的朋友，都採取開放態度，歡迎大家多來新黨部坐坐。

三名新任發言人都是35歲以下的年輕世代，吳崢還曾因參與太陽花學運，與時任國民黨立委蔡正元在政治節目中交鋒一戰成名。對於是否會投入選舉？吳崢表示「個人對參選採開放態度」，他並笑說，若未來蔡正元對時力有質疑或挑戰，自己基於職務還是會回應「以正視聽」，「滿期待的」。

李兆立則表示，沒思考過選舉的事情；仍兼任立委林昶佐辦公室助理的林穎孟則說，會先做好分內工作。