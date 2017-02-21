| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

吳崢出任時力發言人 向蔡正元叫陣

時代力量三位發言人吳崢（右起）、林穎孟、李兆立面對媒體。對於投入2018地方選舉，吳崢抱持開放態度。（記者羅沛德攝）

2017-02-21  20:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量成立滿兩週年，近日搬遷至北市杭州南路的新黨部今也正式開張。為備戰2018年議員選舉，時力有意加強黨機器運作，今宣布自3月1日起每週三下午召開黨政會議，也讓三名新任發言人，吳崢、李兆立、林穎孟公開亮相。

針對外界關注的議員選舉佈局，及時力是否會推出地方首長人選？時力黨主席黃國昌強調，時力雖是年輕政黨，但爭取對象不限於年輕族群；目前選對小組僅針對縣市議員部分做準備，縣市長部分還沒有任何討論。他也強調，時力對黨員與對時力有興趣的朋友，都採取開放態度，歡迎大家多來新黨部坐坐。

三名新任發言人都是35歲以下的年輕世代，吳崢還曾因參與太陽花學運，與時任國民黨立委蔡正元在政治節目中交鋒一戰成名。對於是否會投入選舉？吳崢表示「個人對參選採開放態度」，他並笑說，若未來蔡正元對時力有質疑或挑戰，自己基於職務還是會回應「以正視聽」，「滿期待的」。

李兆立則表示，沒思考過選舉的事情；仍兼任立委林昶佐辦公室助理的林穎孟則說，會先做好分內工作。

廣告
  • 吳崢曾參與太陽花運動，未來將接下時力黨部發言人一職。（擷取自臉書）

    吳崢曾參與太陽花運動，未來將接下時力黨部發言人一職。（擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳崢 時代力量 時力 發言人 蔡正元
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：吳崢出任時力發言人 向蔡正元叫陣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.