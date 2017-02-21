「800壯士」遭酸 吳敦義聲援：不要再汙名化他們
〔記者呂伊萱／台北報導〕為抗議年金改革，部分退伍軍人團體今起發動「800壯士捍衛權益」行動，輪流在立院門前「埋鍋造飯，日日圍城」，預計為期至少1個月。國民黨大咖今紛紛探視抗爭群眾，前副總統吳敦義於今晚6時到場，聲援抗爭的退役國軍們。針對民進黨立委批其「以800壯士為名是污辱真正的800壯士」，吳敦義強調，國軍用生命保衛國家，「不要再汙名化他們了」。
繼今早國民黨正副主席洪秀柱與郝龍斌探視抗爭群眾後，吳敦義在競選辦公室執行長張顯耀陪同下，於今晚6時到場。現場抗爭民眾向吳敦義訴苦指出，這次年改根本就是在鬥爭，並稱他們不只為軍人，也為公教勞警消發聲，盼望吳敦義協助爭取他們的權益。吳敦義在聆聽訴求時表情凝重、從頭到尾不發一語。
關於民進黨立委王定宇批評其以800壯士為名抗爭，「根本是汙辱這個名字」；民進黨立委段宜康更諷刺它們，「大概一輩子就打這場仗」。吳敦義對此回應表示，他們選用「800壯士」這個名詞，是表達國軍捍衛尊嚴與人格，也許是要號召800個人來輪流抗爭。吳強調，國軍是用生命保衛國家和人民，在服役期間犧牲個人家庭生活，隨時可能為國捐軀，用生命捍衛國家，「現在不要再給他任何污名化」。
吳敦義也附和在場抗爭群眾反年改的訴求說道，國家對於國軍退休俸、及於廣泛的年金改革，首先都需要考慮捍衛國軍的尊嚴和人格，才能確保國軍捍衛國家的能力。吳敦義呼籲蔡總統，身為三軍統帥，應該格外重視國軍的尊嚴、實現承諾，讓國軍在退伍後過有尊嚴並且能溫飽的生活。吳敦義並反問，否則募兵制如何推動？又如何要求國軍捍衛國家？
吳敦義重申，希望年改有基本天花板，降低收入較高者的所得替代率；同時要有地板的設計，讓人民過上有尊嚴能溫飽的生活。他希望民進黨政府尊重這些「合理、公平的要求」，不要用意識型態治國，而應把國家經濟搞好，用有效的投資、維持基金水準以上的投報率，便能為國家創造收入。
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