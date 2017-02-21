| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》蔣智賢再敲安 台灣2分領先
 首頁 > 政治

吳敦義談高雄政績 綠委：別到選舉才想起高雄

2017-02-21  20:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對前副總統吳敦義以「無畏無懼」為題、在臉書呈現的高雄政績！立委劉世芳透過臉書強烈質疑，並向吳前市長、吳前副總統喊話，不要遇到選舉才想起高雄！

劉世芳舉例，99年市長大選前，吳敦義喊出要投資高雄「海空經貿城2632億」，後來被證明是一場笑話，103年最後一次市府追蹤時，大部分計畫胎死腹中，真正編列預算不到10%，落實部分很多是民進黨時代核定！最後連馬政府也不列管了，當作沒這回事。

劉世芳表示，高雄市民眼睛雪亮，全國人民眼睛也是雪亮的！謝長廷前院長完成愛河整治，高雄捷運在陳菊上任時順利通車，都是民進黨地方執政政績，全高雄市民都知道是政黨輪替後所帶來的進步，而國民黨執政時代的愛河味道驚人，也是許多市民朋友的童年噩夢，吳前市長這個失誤也太大了，會被高雄市民笑沒有常識。

劉世芳指出，吳市長在任期間心繫中央大位，合理化自己無心建設的鴕鳥心態；變成吳院長在中央時，不僅沒挺高雄半項，曾經承諾的市港合一無疾而終，岡山路竹延伸線也一再不過，同時期、台北都會區捷運卻是每年核定一條。

劉世芳最後補充，快速補辦護照、白海豚會轉彎、無薪假值得諾貝爾獎、反核不要太專業、物價漲就少吃、堵車時順便拜年…這些總總，台灣人民都很清楚，吳前副總統是怎麼一回事！

廣告
  • 吳敦義談論他在高雄的政績，綠委劉世芳強力批判。（翻攝臉書）

    吳敦義談論他在高雄的政績，綠委劉世芳強力批判。（翻攝臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 吳敦義 高雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：吳敦義談高雄政績 綠委：別到選舉才想起高雄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.