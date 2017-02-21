吳敦義談高雄政績 綠委：別到選舉才想起高雄

2017-02-21 20:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對前副總統吳敦義以「無畏無懼」為題、在臉書呈現的高雄政績！立委劉世芳透過臉書強烈質疑，並向吳前市長、吳前副總統喊話，不要遇到選舉才想起高雄！

劉世芳舉例，99年市長大選前，吳敦義喊出要投資高雄「海空經貿城2632億」，後來被證明是一場笑話，103年最後一次市府追蹤時，大部分計畫胎死腹中，真正編列預算不到10%，落實部分很多是民進黨時代核定！最後連馬政府也不列管了，當作沒這回事。

劉世芳表示，高雄市民眼睛雪亮，全國人民眼睛也是雪亮的！謝長廷前院長完成愛河整治，高雄捷運在陳菊上任時順利通車，都是民進黨地方執政政績，全高雄市民都知道是政黨輪替後所帶來的進步，而國民黨執政時代的愛河味道驚人，也是許多市民朋友的童年噩夢，吳前市長這個失誤也太大了，會被高雄市民笑沒有常識。

劉世芳指出，吳市長在任期間心繫中央大位，合理化自己無心建設的鴕鳥心態；變成吳院長在中央時，不僅沒挺高雄半項，曾經承諾的市港合一無疾而終，岡山路竹延伸線也一再不過，同時期、台北都會區捷運卻是每年核定一條。

劉世芳最後補充，快速補辦護照、白海豚會轉彎、無薪假值得諾貝爾獎、反核不要太專業、物價漲就少吃、堵車時順便拜年…這些總總，台灣人民都很清楚，吳前副總統是怎麼一回事！