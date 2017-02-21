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痛批黨中央刁難退休金 國民黨工會：洪嫌黨主席票太多？

2017-02-21  20:17

〔記者張凱翔／台北報導〕今第3次國民黨強制勞資協商會議，勞資雙方雖初步達成共識以《勞基法》標準計算退休金，並約定資方要在3月10日前和各地方黨部完成造冊後就能先付5.98億退休金。但國民黨企業工會理事長劉慧玲說，因怕最後一毛錢都拿不到，只好答應資方以《勞基法》最低標準計算退休金，怒批黨中央處處刁難基層，難道洪秀柱嫌選黨主席票太多？

今天的勞資協商，資方代表由國民黨行管會副主委李福軒、考紀會主委劉漢廷出席；勞方由國民黨企業工會理事長劉慧玲等人出席；黨產會僅派一名研究員列席。

國民黨企業工會理事長劉慧玲表示，國民黨資方在退休金計算方式上處處刁難，不願給出優於《勞基法》的條件，但擔心最後一毛錢都拿不到，所以才答應黨中央的退休金計算方式。但她也怒批，黨中央對辛苦賣命的基層連退休金都要處處刁難，是「洪秀柱嫌黨主席選票太多，都不怕得罪基層？」

李福軒說，勞方主張應付的退休金、特別休假工資、退休金、資遣費及喪葬、子女教育補助費等加起來約有16億元，黨手上有6.12億元是解凍狀態，可以先撥出5.98億元付完退休金的部份，其他欠額希望黨產會能放行中投資產才能湊足，並呼籲黨產會能停止抗告。

黨產會回應，已解凍資產國民黨可自由運用於支付勞工薪資和退休金部分，但黨產會不會撤回抗告。

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  • 國民黨退休黨工聽聞黨產會要到北市府開勞資協商會議，紛紛前來抗議要解凍黨產、還他們18%退休俸。（記者張凱翔攝）

    國民黨退休黨工聽聞黨產會要到北市府開勞資協商會議，紛紛前來抗議要解凍黨產、還他們18%退休俸。（記者張凱翔攝）

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