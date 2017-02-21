當選人、遞補人都當選無效 選委會：這席議員懸缺

2017-02-21 19:17

〔記者蘇孟娟、張瑞楨／台中報導〕台中市議員第一選區當選人楊永昌，去年2月因親友賄選案，判決當選無效確定，由同選區無黨籍的落選頭林素真遞補，但台中高分院今天也依參與賄選等理由，判決林素真「遞補當選無效」確定，這席議員是否再遞補？台中市選委會指出，這席議員依法將「懸缺」，不再遞補。

台中市選委會指出，這屆議員任期已過半，沒有補選問題，至於是否再遞補，因其他落選人得票數，不到該選區「吊車尾」當選議員得票數（最低當選票數）的一半，依法該席將予「缺額」，不再遞補。

類似當選人涉案被判決當選無效，遞補的當選人也因涉案而當選無效的案例，台灣地方自治史並不罕見，其中，最知名也最荒謬的是2009年底的彰化縣花壇鄉長選舉，原本由國民黨籍的縣議員施華芬當選，但她卻涉入賄選案，被法院判決當選無效，補選由國民黨籍鄉農會總幹事顧金土當選，不料，他上任僅34天，就因涉入鄉民代表會正、副主席選舉賄選案被解職，2012年2月舉辦第2次補選，由民進黨籍的李成濟當選，一任的鄉長選舉要選3次才拍版定案，創下台灣地方自治史難堪的紀錄。