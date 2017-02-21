高雄智慧城市大放異彩 總統頒獎肯定

2017-02-21 17:36

〔記者張忠義／高雄報導〕「2017智慧城市展」今天在台北南港展覽館登場，高雄市以「4G智慧交通好行服務合作計畫」及「高屏區域交控整合計劃」兩項成果獲「智慧城市創新應用獎」，蔡英文總統頒獎給高雄市交通局長陳勁甫，顯示高雄市邁向智慧城市的努力已獲肯定。

「4G智慧交通好行服務合作計畫」提供車內免費4G WiFi熱點服務，並提供即時公車到站資訊，同時透過4G行動寬頻傳輸，讓交通局與公車業者確實掌控車輛行駛狀況，並保障乘客安全。

「高屏區域交控整合計劃」整合高雄市、屏東縣的交通資訊，呈現跨區域行車路況，再搭配智慧化號誌控制，讓用路人對路況提前應變，為全國第一個跨區域整合的交通服務成果。

高雄市今年10月將舉辦「2017生態交通全球盛典」，陳勁甫說明該活動將導入智慧創新應用到高雄哈瑪星，打造一個生態、智慧的示範社區，並將積極引進先進運輸服務，如無人駕駛接駁車、整合交通服務等計畫。

研考會主委劉進興指出，高市府的資料開放平台、文化局的「愛PASS雲端服務平台」、圖書館的「Smart Library@高雄」、消防局的「虛擬實境火災逃生APP」、教育局的「遊戲雲、學習雲、儲存雲」、衛生局的「遠距一點通，乎你卡健康」、「健走i高雄APP

、觀光局的「VR虛擬實境導覽」、工務局的「公共管線管理平台」、地政局的「行動地籍圖資定位系統」等。

展場同時邀請民間企業一卡通公司展出「iPASS一卡通」、其昜電動車的「悠達雲端共享租賃系統」、高捷公司的「高捷通APP」等一同參與，展現政府與民間協作的成果。

現場參觀人潮不斷，也有許多外國來賓到場，布達佩斯市長室總顧問Dr. Peter佇足許久，對高雄市智慧城市發展成果大為讚賞，並表示可做為他們市政發展之借鏡。