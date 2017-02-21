搭高鐵疑雲 吳敦義轉彎：我在板橋上車
2017-02-21 18:27
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義日前稱「2007年1月12日」與前總統馬英九一起從台北搭高鐵南下，遭網友質疑當時高鐵台北站尚未營運，相關說詞令人懷疑。吳敦義昨深夜對此回應稱，當時是從板橋站上車，希望大家別再鑽牛角尖。
吳敦義18日在高雄與國民黨代表座談時回憶，他2007年1月12日接任黨秘書長，當天就為了跑行程與時任黨主席馬英九搭高鐵南下，「在台北高速鐵路的車站，我也是去買一張6號車廂（商務車廂車票），我就往6號車廂走，結果看到馬主席怎麼往8號（普通）車廂走」，從那天起他學到要有節省、清廉的形象，搭高鐵再也不坐商務車廂。
相關說詞見諸媒體遭網友質疑，高鐵台北站是在2007年3月2日才啟用，吳敦義說詞似有不實。吳昨天在臉書貼出高鐵大事年表反擊，強調高鐵2007年1月5日已開始試營運；但該年表也寫明，1月5日試營運僅板橋到左營區間，3月2日台北站才開放營運。吳敦義此舉反遭更多網友嘲諷「自打臉」，稍晚該則貼文的高鐵大事年表圖片遭到移除。
吳敦義臉書昨深夜編輯貼文再度回應，稱「試營運期間是板橋到左營，要從台北搭車往南部，當然是在板橋上車，媒體與網友不必刻意再鑽牛角尖」，至於刪掉圖表，「實在是因為文書編排考量，並無其他想像空間。」
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