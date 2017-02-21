號召800壯士圍城抗議 他到現場驚呼發現僅有...

聲援軍系「八百壯士」捍衛權益埋鍋造飯啟動記者會，21日在立法院大門口前帳蓬區舉行。（記者叢昌瑾攝）

2017-02-21 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議年金改革，退伍軍人團體今天在立院外發起「800壯士捍衛權益」行動，揚言抗爭至少長達1個月。不過，抗議團體號召800人抗爭，前往現場的網路紅人四叉貓卻打臉回報說，「連80個人都沒有...」。

退伍軍人團體今天啟動「八百壯士捍衛權益」行動，以軍校各年班為單位，輪流在立院門前「埋鍋造飯，日日圍城」，預計至少抗爭1個月。

常出現在抗議現場的四叉貓也在PTT上分享現場狀況，除了圍牆上掛滿各種旗幟、文宣，還可以看到郝龍斌服務團隊，四叉貓也打趣說，「目前不要說800人了，連80個人都沒有...」。

鄉民見狀後，也回應說，「現在是空窗期人少，等到晚餐時段就有800人了」、「因為沒有便當 所以沒人參加吧？ 」「這80人到底領走我們多少稅金啊啊啊啊啊？」還有人笑說，「四叉沒吃到便當一臉很哀怨的樣子...XD」、「比較好奇四叉貓哪個場子沒去過」

各種旗幟出現。（圖擷取自PTT）

還可以看到郝龍斌服務團隊。（圖擷取自PTT）

牆上許多抗議文宣。（圖擷取自PTT）