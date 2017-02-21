諾貝爾得主楊振寧 放棄美國籍成中國科學院院士

2017-02-21 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕中媒報導指出，曾獲得諾貝爾物理學獎的中央研究院院士楊振寧已放棄外國籍，正式從外籍院士轉為中國科學院院士。

1922年出生於安徽省合肥的楊振寧原本具美國國籍，但他日前放棄美國國籍，正式轉為中國的科學院院士，成為該國外籍院士轉為院士的首例。

而除了楊振寧外，「電腦界諾貝爾獎」圖靈獎的唯一得獎華人姚期智日前也放棄美國國籍，成為中國公民，並加入中國科學院信息技術科學部，楊振寧則是加入中國科學院數學物理學部。