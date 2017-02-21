退將「八百壯士」反年金 退輔會主委：加強溝通

2017-02-21 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議年金改革，退伍軍人團體發起「八百壯士捍衛權益」行動，今天在立法院外展開，揚言「埋鍋造飯、日日圍城」，進行至少一個月的抗爭。對此，退輔會主委李翔宙今到立法院備詢，受訪表示會用同理心，加強與退伍軍人溝通。

綜合媒體報導，李翔宙今天表示，年金改革茲事體大，必須要有完整的考量、精準的數據、完整的資料，這部分國防部還在持續研議中，而退輔會站在為退伍軍人服務的立場，願意盡最大的努力，跟退伍軍人團體、榮民代表做好溝通。

李翔宙強調，國防部針對軍人的年金改革，會考量軍人職業特殊性，及過去在役期間對國家的犧牲奉獻，做出合理、完整的考量，而退輔會站在替退伍軍人服務的立場上，我們願意做最好的溝通、盡最大的努力，會持續跟退伍軍人社團及相關榮民代表做好溝通。