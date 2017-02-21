接見模範公務員 蔡英文讚：扭轉刻板印象
2017-02-21 17:31
〔即時新聞／綜合報導〕 總統蔡英文今天上午接見「105年度全國模範公務人員代表」，感謝大家在工作崗位上努力貢獻，蔡英文表示，這些得獎的公務人員勇於任事，有時候為了任務忙到廢寢忘食，而這些表現優良的獲獎公務人員代表，「可以扭轉有些人對公務人員的刻板印象」。
「相較於得獎，為國家帶來進步才是最大的榮耀」。蔡總統表示，公務人員的性質和其他工作不太一樣，大家在工作上追求的，不是只有自我實現的成就感，更是負責讓政府這個大機器運轉的更順利，這些得獎的同仁勇於任事，有時候為了任務忙到廢寢忘食，扭轉了有些人對公務員的刻板印象。
綜合媒體報導，蔡英文表示，今年成為模範公務人員的同仁，分布在各縣市及各行各業，有第一線參與救災工作的消防英雄，以及在震災中搶救傷患的護理師，也有多位是在辦公室為國家執行重要任務，或是打造更好的制度，像是災後重建市容、解決淹水問題、革新金融支付系統，以及推動各種照護網絡等。政府機關能平順的運轉，也都是公務人員努力的成果。
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