拍扁麵包師打臉乾姊 怒嗆：若說假話橫死街頭

2017-02-21 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕拍扁麵包師傅黃士福與乾姐、國民黨中央委員王友蘭的財務糾紛風波持續延燒。黃士福今在臉書撂狠話，若說假話，立刻橫死街頭。

綜合媒體報導，黃士福在臉書發文指出，王友蘭公開的所有帳單、進貨單、宅配單，都是自己拿存款去代墊，他怒嗆，「我看得到拿得到嗎？你好意思拿出來給大家看」，還疑似情緒失控寫下，「我有一句假話我立即出門橫死街頭！」隔空連嗆3次「你敢不敢！」

黃士福去年因拍攝前總統陳水扁散步照爆紅，之後在王友蘭協助下開設「新南珦手感烘焙坊」，不料，日前又被爆私下向網友求金援，他出面道歉辭職，隨即又與王友蘭發生財務糾紛，王友蘭怒告黃士福涉嫌誹謗、妨害名譽。