基隆文化局長彭俊亨 出任國藝會執行長
2017-02-21 16:19
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府文化局長彭俊亨被國家文化藝術基金會董事長林曼麗相中，挖角去國藝會當執行長，基隆市長林右昌今天證實人事案，至於彭俊亨遺留的文化局長一職尚無人選；林右昌說，歡迎符合資格有意願的人才毛遂自薦。
彭俊亨說，他來基隆服務的這段時間，感受到基隆人濃濃的人情味，還有市民對文化事務推動上的支持，他到文化局後，推動了很多的事，文化局不再是冷衙門，也呈現出積極參與城市治理的組織文化。
彭俊亨說，以去年為例，經同仁的努力，累計中央核定計畫數共計18案，累計中央核定金額數達6億3124萬元，中央核定金額為全國第一。
彭俊亨說，他3月離開基隆，到台北國藝會服務，相關工作在既定的計畫下，有清楚的架構和目標，爭取了不少資源，成事不必在我，大家繼續努力就會有成績。
市長林右昌說，他是抱著不捨的心情割愛，但是這不是分離，而是力量的擴散，證明基隆市府團隊成員優異，被挖角到中央都是高升，更上一層樓。
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