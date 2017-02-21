吳斯懷率眾圍立院 自爆：洪秀柱要我別拿黨旗

網友前往由吳斯懷發起「反年金改革800壯士包圍立院」的活動湊熱鬧，意外聽到吳斯懷「出賣」洪秀柱。（圖擷自PTT八卦板）

2017-02-21 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕前陸軍副司令、退伍中將吳斯懷反對年金改革，今展開「八百壯士圍立院」的抗議活動，一名網友前往現場「湊熱鬧」，卻聽到吳斯懷說：「洪秀柱主席要我別拿國民黨旗幟。」

網友在PTT八卦板上分享自己在吳斯懷接受訪問時所講到的訊息，網友表示，吳斯懷受訪時說：「這次上街頭，洪秀柱主席有私下交代我們說不要拿國民黨的旗幟。」、「不過主席這邊有給我們幫忙，陳鎮湘副主席也有出力，感謝。洪主席『錦上添花』2萬6000元。」

該名網友嘲諷，「那你還講出來？」、「當然是『錦上添花』，吳斯懷在家躺個兩天都不止領這個錢。」他也拍下現場參與為數不多的人潮，笑稱：「800壯士的壯盛軍容，我看年紀加一加應該有800。」