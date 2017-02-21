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無言！中市議員楊永昌當選無效 林素真遞補也無效

2017-02-21  16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議員第一選區當選人楊永昌，去年2月因親友賄選案，被法院判決當選無效確定，由同選區落選頭林素真（無黨籍）遞補，不料，林素真遞補僅約1年，台中高分院今天（21日）以樁腳賄選等理由，判決她「遞補當選無效」，全案判決確定。

判決書指出，前市議員楊永昌因親友幫他買票，去年2月被台中高分院民事庭判決當選無效，同年月22日，中央選委會公告，林素真遞補台中市議會第二屆市議員當選人，不過，她也因樁腳賄選，遞補僅5天，台中地檢署就提起當選無效之訴。

判決書顯示，林素真是2014年11月29日台中市直轄市議員第一選區（大安、大甲與外埔區）候選人，登記第4號，選舉結果以最高票落選（俗稱「落選頭」），這場市議員選舉，一併舉辦里長等選舉（俗稱台中市九合一選舉），大安區西安里長候選人黃浚彥（登記第1號）與林素真合作，由黃浚彥與樁腳於2014年11月25至27日，亦即選舉投票前4至2天，以里長每票2000元、市議員每票500元賄選，黃浚彥並指示樁腳呂慶村，擔任他與林素真在西安里的競選共同操盤手。

台中高分院認定，林素真涉入選罷法第99條第一項的交付賄賂罪，依選罷法第120條第一項第三款，宣告林素真當選無效，至於她所涉入的刑事部分，雖於去年由台中高分院刑事庭判決無罪確定，但該院民事庭強調，民事判決不受刑事判決的拘束。

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  • 林素真（右二）接下當選證書不到5天，檢察官就提當選無效之訴，她遞補約1年，被判無效確定。（記者張瑞楨翻攝）

    林素真（右二）接下當選證書不到5天，檢察官就提當選無效之訴，她遞補約1年，被判無效確定。（記者張瑞楨翻攝）

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