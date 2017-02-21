| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水 巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
 首頁 > 政治

美將派陸戰隊進駐AIT 外長：當然有權這樣做

2017-02-21  16:00

［記者陳鈺馥／台北報導］美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣日前透露，美方將派陸戰隊駐守AIT內湖新館，針對美軍進駐AIT一事，外交部長李大維今日備詢時說，此舉這符合外交公約規定，當然有權這樣做。

民進黨立委蔡適應今日在立法院質詢問及，美軍進駐AIT的說法外交部有無了解？李大維表示，這個案子是上周華府研討會上，前處長楊甦棣所透露的，「他是美國前外交官，他任內處理過相關業務。」

蔡適應問，美方想這樣做，有權利這樣做嗎？這樣有違法嗎？駐軍要拿配槍可以嗎？

李大維說，根據《維也納外交關係公約》規定，美國有權在內湖的新館舍派人員，派槍部分，當然在他的新館舍內視同美國領土延伸，當然有權去配槍，這符合外交公約規定。

廣告
  • 美將派陸戰隊進駐AIT，外交部長李大維：當然有權這樣做。（資料照，記者黃耀徵攝）

    美將派陸戰隊進駐AIT，外交部長李大維：當然有權這樣做。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AIT 李大維 陸戰隊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：美將派陸戰隊進駐AIT 外長：當然有權這樣做


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.