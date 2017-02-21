美將派陸戰隊進駐AIT 外長：當然有權這樣做

2017-02-21 16:00

［記者陳鈺馥／台北報導］美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣日前透露，美方將派陸戰隊駐守AIT內湖新館，針對美軍進駐AIT一事，外交部長李大維今日備詢時說，此舉這符合外交公約規定，當然有權這樣做。

民進黨立委蔡適應今日在立法院質詢問及，美軍進駐AIT的說法外交部有無了解？李大維表示，這個案子是上周華府研討會上，前處長楊甦棣所透露的，「他是美國前外交官，他任內處理過相關業務。」

蔡適應問，美方想這樣做，有權利這樣做嗎？這樣有違法嗎？駐軍要拿配槍可以嗎？

李大維說，根據《維也納外交關係公約》規定，美國有權在內湖的新館舍派人員，派槍部分，當然在他的新館舍內視同美國領土延伸，當然有權去配槍，這符合外交公約規定。