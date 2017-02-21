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派里級軍艦3月接艦 不更改「逢甲、銘傳」命名

台灣向美方購買的兩艘派里級軍艦，國防部長馮世寬表示，第一艘3月就會接艦，5月左右回來台灣。（美國海軍網站）

2017-02-21  16:34

［記者陳鈺馥／台北報導］民進黨立委蔡適應今日質詢行政院長林全，他問及台灣向美方購買的兩艘派里級軍艦，何時接艦回台？國防部長馮世寬表示，第一艘3月就會接艦，5月左右回來台灣。

針對派里級軍艦命名，蔡適應建議，我國海軍軍艦未曾以海軍戰功有貢獻者當成軍艦命名，建議可以用陳慶堃將軍、梁天价將軍等領有青天白日勳章人士來命名。

馮世寬指出，自己上任之前，兩條軍艦已經被前任國防部長命名了，取為「逢甲」和「銘傳」，要尊重前部長考量，命名已定案不會去更改。

蔡適應追問，派里級軍艦何時接艦回台？馮世寬說，5月左右回來，3月就會接艦，第二艘5月接艦、7月回來台灣。

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  • 馮世寬指出，自己上任之前，兩條軍艦已經被前任國防部長命名了，取為「逢甲」和「銘傳」，要尊重前部長考量。（資料照，記者王藝菘攝）

    馮世寬指出，自己上任之前，兩條軍艦已經被前任國防部長命名了，取為「逢甲」和「銘傳」，要尊重前部長考量。（資料照，記者王藝菘攝）

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