敦睦艦隊下月出訪 海軍花60多萬買藥...

2017-02-21 15:52

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍年度敦睦遠航訓練支隊本月25日起至3月中旬，將靠泊國內各大港口開放民眾參觀，隨後將出訪友邦實施敦睦遠航。

據軍方官員表示，海軍艦隊指揮部也依慣例，在出訪前要讓參與敦睦遠航的官兵，都先服用具有抗虐疾等藥性的藥物，這項藥物採購已在日前決標，共計花費60餘萬元。

海軍司令部昨天表示，海軍106年敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦－磐石軍艦、康定級－西寧軍艦及成功級－張騫軍艦等3艘軍艦，此次任務艦志願役比例達99.3%，希望能藉由此次各港口開放參觀，吸引更多民眾一同前來參觀，並吸引時下有志青年共同加入海軍的行列。

海軍司令部指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並且讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，將在校4年所學理論與實務相結合，俾充實艦艇實務工作經驗，同時取得值更官的合格簽證，為日後擔任優秀海軍軍官，奠定良好的基礎。