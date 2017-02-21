清水衛生所海砂屋 建物老舊待重建

清水衛生所外觀經過拉皮，但建物老舊待重建。（記者張軒哲攝）

2017-02-21 15:27

〔記者張軒哲／台中報導〕約有35年歷史的清水區衛生所，因建物老舊，樑柱裂縫嚴重，屋頂滲水、樓層淹水，加上水泥剝落鋼筋外露，氯離子含量超標，被列為海砂屋，近年地方民眾盼能重建。立法院副院長蔡其昌與相關人員前往會勘，預估重建總經費4千5百萬左右，盼能儘快讓經費到位，興建五層樓衛生所，成為地方居民健康照護中心。

蔡其昌今天與主計總處專委蕭秀瑛、衛服部國健署主秘王怡人、台中市府衛生局副局長陳南松及市議員王立任、楊典忠前往勘查。蔡其昌表示，自己是土生土長清水人，清水衛生所從外觀感覺無異狀，但經結構技師評估為海砂屋，這棟老舊建築卻又是民眾衛教和打預防針常出入的場所，明年內一定要將爭取到經費將問題解決。

清水區衛生所建於民國72年，地處中山路鬧區，歷經兩次修整，但因屋齡過久，樑柱有裂縫、屋頂滲水、樓板剝落、鋼筋外露且氯離子含量超標，被列為海砂屋。預估重建總經費四千多萬元，規劃地上五層、地下一層停車場。

陳南松說，未來長照部分也會規劃至衛生所，擴大服務項目與內容。中央單位表示支持，三月底要開始編列明年度總預算，會再評估；時間若遲緩，看是否能透過一般性補助款，撥給台中市政府，解決危險建築的問題。