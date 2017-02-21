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「八百壯士」遊行至公投盟攤位鬧場 飆罵記者還潑水

「八百壯士捍衛權益行動」遊行隊伍在行經公投盟攤位時，一名群眾因為將攤位上的台獨旗幟抽走，雙方爆發衝突，現場記者因企圖拍攝衝突畫面，甚至被遊行民眾潑水。圖為遊行畫面。（記者叢昌瑾攝）

2017-02-21  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕由部分退伍軍人團體發起「八百壯士捍衛權益行動」，今日在立院大門展開，以繞行立法院一圈的方式向政府表達抗議。不過在遊行隊伍行經公投盟攤位時，一名群眾因為將攤位上的台獨旗幟抽走，雙方爆發衝突，現場記者因企圖拍攝衝突畫面，甚至被遊行民眾潑水。

根據《新頭殼》報導，有一名遊行民眾在圍繞立院一圈時，趁著遊行場控人員不注意時，走入公投盟攤位將所有供索取的台獨宣傳旗幟抽走，公投盟攤位人員想勸導該民眾，但反而被該民眾痛罵。

而有一名《三立新聞網》攝影記者在現場準備要拍攝衝突畫面，卻被遊行民眾怒嗆：「你要幹什麼？你是什麼東西啊？」以及髒話飆罵，隨後則被另一人潑水，遊行民眾還嗆該記者：「你是記者你要講話嘛！」

最後在場控人員勸阻之下，遊行群眾們慢慢往前走，離開攤位，但叫罵聲仍不絕於耳。不過該名遭潑水的記者試圖找潑水民眾理論，並要求道歉時，場控人員先是對此道歉，隨後則回應「這種情況難免」。

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