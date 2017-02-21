天母棒球場阻力多？ 柯文哲：大家多體諒
天母棒球場整建完成。（記者劉信德攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天出席世大運棒球決賽場地、天母棒球場完工記者會，並宣示「重點不是把場地準備好 而是把世大運金牌留在台灣」。但天母棒球場自民國88年落成以來，由於周邊居民恐怕棒球比賽聲浪和人潮影響生活品質而提出抗議，導致天母棒球場在使用上有諸多限制，柯文哲今天受訪時也藉機呼籲，「請大家（居民）多體諒一下。」
柯文哲致詞時指出，天母棒球場民國88年落成，到現在已經用了17年了，「這17年有些東西也舊了，所以這次就利用世大運的機會，做一個徹底的整修」，包括室內的空調、裝修，還有周邊設施、增設直飲台等。
柯也不忘宣傳上任以來力推的禁用一次性餐具政策，他表示，台北市推廣進用一次性餐具，也禁用瓶裝水，所以在天母棒球場「設置了六個直飲台」，此外，整個消防系統、線路等也都進行整理，民眾走進天母棒球場就會覺得比較新、環境比較安全。柯更反覆強調，重點不是場地準備好，而是「我們要把金牌留在台灣。」
看著整修成果，柯文哲說，目前還有一些粉刷要完成，「他們說太早刷會髒掉」，而全館整修花了1億2千萬元。至於是否滿意剛剛體驗棒球的表現？柯文哲笑說，這個要練習，他最怕每次都叫他上臺表演，但他都沒有練習。
活動後受訪時有媒體問到，附近居民不願意太亮或太吵，世大運期間會是個長時間的賽程，是否會對居民作補償或溝通嗎？對此，柯文哲回應，世大運期間就是那幾天，比賽還是要打，溝通還是溝通，「不過世大運就那幾天，也沒有打到十二天，這就要請大家體諒一下。」
據了解，因居民要求，天母棒球場週一到週四晚上不開放，週五至週日則規定不能比賽超過晚上10時，另外，也不得使用瓦斯氣笛等會發出巨大聲響的加油道具。體育局長鄭芳梵坦言，球迷來就是要熱鬧，他們會再協商討論看要怎麼安排賽程，不過「TD（技術委員）沒有這麼笨啦！」
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