民進黨新竹市黨部邀大家玩【黨產大亨】
2017-02-21 14:36
民進黨新竹市黨部邀請民眾玩桌遊【黨產大亨】。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市黨部於23日（四）晚間7點邀請社運工作者也是社會觀察家「音地大帝」，介紹其開發、監製的桌遊【黨產大亨】。讓年輕玩家透過遊戲，認識這段二次大戰後原本應該由政府接收的日本財產，卻變成國民黨黨產甚至私人財產，創造出舉世罕見黨產大亨的台灣歷史。
民主進步黨新竹市黨部曾資程主委表示，唯有先了解黨國結構，才能更深入探討並分析不合法不正當的黨產來源。感謝音地大帝設計桌上遊戲，讓年輕朋友能從遊戲中體會各角色的思考邏輯及運作模式。同時，也誠摯邀請年輕朋友的加入，一同來認識「黨產大亨」。
市黨部執行長賴稟豐表示，本次活動地點在民主進步黨新竹市黨部（新竹市西大路772號2樓），入場時間為晚上6點半至7點，活動時間將於7點準時開始， 同時，邀請民眾當天能透過桌遊體驗「能撈就撈」，一同來認識「黨產大亨」。
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