立院首成立南美三國國會聯誼會 拓展台灣外交空間

立法院成立南美三國與波羅的海聯誼會。（記者彭琬馨攝）

2017-02-21 14:39

［記者彭琬馨／台北報導］為推動國會外交，國民黨立委許毓仁上午成立台灣與波羅地海、中南美洲國家的國會聯誼會。出席與會的外交部政務次長吳志中表示，台灣國際情況艱困，國會外交是開展台灣外交空間的重要管道，未來外交部也會配合立法院進行各項協助。

立法院上午首次舉辦「中華民國與阿根廷、巴西、智利國會議員友好協會」暨「中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會」的成立大會，除會長許毓仁外，外交部政務次長吳志中、僑委會副委員長呂元榮，與多位入會的跨黨派立委都出席。許毓仁強調，成立協會的最大目的是希望台灣與南美三大國，能在既有良好基礎上建立實質更密切友好的關係 並與波羅的海三國展開新的交流。

許毓仁表示，台灣與中南美洲貿易年度預算達到143億美元，加上台灣現有邦交國大多來自拉丁美洲，與中南美洲保持友好與密切的雙邊貿易合作關係是未來重要的努力方向。

由於此次為立法院首次成立南美三國與波羅的海國家的國會聯誼會，吳志中表示，外交不是只有官方關係，也包含很多民間合作、經濟與貿易的交換，透過國會推展台灣外交空間是未來很重要的一環；立法院秘書長林志嘉致詞時也提到，台灣面臨很多困境，在政治上多少會受到空間壓縮，因此透過國會推展外交，讓委員利用休會期間到世界各國跟國會議員進行交流。