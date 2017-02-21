同婚不修民法？ 趙天麟：專法也是種進步

綠委趙天麟認為，若不在民法上挑戰婚姻定義，那立專法也是種進步。。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-21 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻議題在台持續延燒，攸關婚姻平權的《民法》修正草案去年底初審通過，反同團體至總統府抗議，支持方也上街聲援，引發社會對立，民進黨立委趙天麟表示，若不在民法上挑戰婚姻定義，那立專法也是種進步。

綜合媒體報導，民進黨立委趙天麟在立院質詢時表示，現今全球承認同性婚姻的國家中，大部分都是先有伴侶法再訂同婚法案，以目前台灣社會沒辦法完全接受的情況下，不直接修正民法挑戰婚姻定義，而是先立專法，讓同志們先成為伴侶，也是種進步，亞洲國家至今還沒有這樣的立法；趙天麟希望，法務部能更積極處理，不要放任正反兩方貼標籤。

法務部長邱太三對此回應，日前蔡總統接見反同、挺同團體後指示，由副總統陳建仁召集正反雙方做溝通平台，在法務部也成立法制作業溝通平台，交由對立法有專業的代表來處理。