司改會議用詞太專業 蔡總統打槍教授：不及格
2017-02-21 15:21
司法改革國是會議第二組20日上午召開，台大法律系教授林子儀（中）擔任召集人，與司法院院長許宗力（左）等人討論各項議題。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕司法改革國是會議近日登場，第二組會議昨天上午9時率先召開。第二組召集人、台大法律系教授林子儀向媒體轉述，蔡總統看了他們籌委會準備的資料，一度認為太專業而直言「不及格」，讓司改國是會議的風波再添一樁。
根據《蘋果日報》報導，司改國是會議昨天歷經3小時42分結束，會議過程晚間PO上網路公開，林子儀透露，蔡總統強調會議一定要尊重非法律人委員的意見，甚至在看了討論議題的資料時，還認為用字遣詞太專業，直言「不及格」、「不要說一般人看不懂，我也看不懂。」
在會議中，原定名稱為「裁判憲法訴願」的議題，司法院院長許宗力考量非法律人不容易理解，還特別解釋，「裁判憲法訴願」就是讓大法官也能審查定讞判決的法律見解有無違憲，但自己解釋完後又問身旁的人，「還是太專業？」讓現場響起一片笑聲。
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