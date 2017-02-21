頂新獻金案4/11日宣判 周玉蒄：莫讓權錢者無法監督
2017-02-21 14:08
高院今審理頂新政治獻金案，媒體人周玉蒄指評論或報導立意良善，且可受公評，希望「勿造成有權有錢的人無法監督」。（記者楊國文攝）
〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九提告媒體人周玉蒄，影射收受頂新不法政治獻金兩億元，及前開發工銀董事長胡定吾控告周玉蔻，擅指他安排頂新捐獻金給馬，高等法院審理今傳喚胡作證，胡當庭否認當中間人，並指周女未向他查證，相當不負責任，庭後還語帶嘲諷地反問「她講話，你相信嗎？」周女則強調有消息來源，評論的是傷害台灣民主的不法政治獻金問題，應無罪，「勿造成有權有錢的人無法監督」，此案訂4月11日宣判。
頂新集團爆發黑心油事件後，周玉蔻在103年時，指控馬英九團隊收頂新集團新台幣2億元不法政治獻金，另指「拿了頂新集團秘密『獻金』，正是馬英九總統」，此外周也影射胡定吾安排頂新集團捐獻非法政治獻金給馬英九。馬自訴控告周玉蔻，求償千萬元、要求登報道歉，胡也向北檢提告。
馬英九自訴部分，一審判周女無罪、免賠，全案上訴高等法院，胡定吾部分，北檢起訴周女，高等法院將兩案合併審理。
高院今依周玉蔻的聲請，傳喚告訴人及證人胡定吾出庭，胡定吾指他和馬英九雖然是台灣大學的同學，但不同系，和馬英九沒有私交；自己是台北101創辦人之一，但沒有居中介紹頂新魏家人與馬英九見面；自己曾依法捐政治獻金給國民黨，但沒有捐給馬英九。周玉蔻評論或報導政治獻金案未向他查證過，純屬子虛烏有。
周玉蒄庭上指出，她評論頂新政治獻金案，都是有消息來和經過查證的結果，她和胡定吾沒有恩怨，無誹謗動機，著墨的重點是傷害台灣民主的不法政治獻金問題，立意是良善的，也可受公評，並強調「政治獻金以外的獻金根本無法查證」，應判她無罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 頂新獻金案4/11日宣判 周玉蒄：莫讓權錢者無法監督
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 民進黨新竹市黨部邀大家玩【黨產大亨】
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 特殊病例》車禍判成植物人 腦室腹腔引流回春
- （影音）她翻唱鄧紫棋《光年之外》 好聽到本尊大推
- 大屯火山是活火山 柯P：已做準備
- 台北往阿里山、武陵等一日遊被要求下架
- 高空彈跳 投縣要求保極限運動險
- 台股收盤上漲10.73點 報9763.93點
- 自由開講》這種司改 唉！
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 自由廣場》制憲！
- 桃園4棒壘球場新建 今年完工
- 6歲男童青筋炸裂 網瘋傳：根本是李小龍投胎
- 外銷訂單連6紅 海外生產比仍高
- 安撫中國？富士康中國徵「青年軍」1.8萬人
- 演講費有差別待遇 中小學校長也出聲批評
- 愛心壽司藏祕 你讓她「受精」她讓你「吃驚」
- 牛津大學 擬設巴黎分校
- 兩岸金融進入休眠期？金管會：我們只是沒有大肆張揚
- MLB》紅雀外野手回不了娘家 怒批川普旅遊禁令
- 公車亭3.1全面禁菸 最高罰1萬
- 沒簽約金、月薪3萬 何紹彬勇敢追「美」夢
- 上班一族徵文─360行工作照
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 為川普辯護 辛巴威獨裁者：給他一個機會
- 台灣甲子園 曝光度慘輸HBL
- 大姐頭吸收小弟幫忙販毒 三重警破獲毒窟
- 飯店無照營業！ 汪小菲怒：我堂堂正正
- 投縣農會賄選多 民進黨 ﹕檢警調卻不知
- 外資搶進南韓 首爾商業地產交易量大漲140％
- 證券行情表、證券表格
- 〈旅遊的滋味〉山中的翡翠藍寶石
- 前基隆市長林水木 投資醫美被騙近千萬
- 一例一休衝擊 台灣宅配通調漲本島運費
- 台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出
- 網購糾紛 少年遭打碎頭骨 將器捐
- 高市府與港務公司合資開發土地 初定300公頃
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：頂新獻金案4/11日宣判 周玉蒄：莫讓權錢者無法監督
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分