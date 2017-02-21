頂新獻金案4/11日宣判 周玉蒄：莫讓權錢者無法監督

高院今審理頂新政治獻金案，媒體人周玉蒄指評論或報導立意良善，且可受公評，希望「勿造成有權有錢的人無法監督」。（記者楊國文攝）

2017-02-21 14:08

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九提告媒體人周玉蒄，影射收受頂新不法政治獻金兩億元，及前開發工銀董事長胡定吾控告周玉蔻，擅指他安排頂新捐獻金給馬，高等法院審理今傳喚胡作證，胡當庭否認當中間人，並指周女未向他查證，相當不負責任，庭後還語帶嘲諷地反問「她講話，你相信嗎？」周女則強調有消息來源，評論的是傷害台灣民主的不法政治獻金問題，應無罪，「勿造成有權有錢的人無法監督」，此案訂4月11日宣判。

頂新集團爆發黑心油事件後，周玉蔻在103年時，指控馬英九團隊收頂新集團新台幣2億元不法政治獻金，另指「拿了頂新集團秘密『獻金』，正是馬英九總統」，此外周也影射胡定吾安排頂新集團捐獻非法政治獻金給馬英九。馬自訴控告周玉蔻，求償千萬元、要求登報道歉，胡也向北檢提告。

馬英九自訴部分，一審判周女無罪、免賠，全案上訴高等法院，胡定吾部分，北檢起訴周女，高等法院將兩案合併審理。

高院今依周玉蔻的聲請，傳喚告訴人及證人胡定吾出庭，胡定吾指他和馬英九雖然是台灣大學的同學，但不同系，和馬英九沒有私交；自己是台北101創辦人之一，但沒有居中介紹頂新魏家人與馬英九見面；自己曾依法捐政治獻金給國民黨，但沒有捐給馬英九。周玉蔻評論或報導政治獻金案未向他查證過，純屬子虛烏有。

周玉蒄庭上指出，她評論頂新政治獻金案，都是有消息來和經過查證的結果，她和胡定吾沒有恩怨，無誹謗動機，著墨的重點是傷害台灣民主的不法政治獻金問題，立意是良善的，也可受公評，並強調「政治獻金以外的獻金根本無法查證」，應判她無罪。