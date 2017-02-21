架設看板釀憾事 趙天麟：未來選舉不再架設大型看板
2017-02-21 13:53
立委趙天麟宣佈全面撤下看板。（資料照，記者王榮祥攝）
〔記者蕭婷方／台北報導〕高雄市18日時發生一對父子搭掛看板時摔落身亡的不幸事故，這對父子當時是為民進黨立委趙天麟掛看板。趙天麟今表示，未來選舉將不搭掛大型看板，以宣傳政策代替。
趙天麟擬爭取民進黨提名參選下屆高雄市長，原定在高雄市架設100面大型看板，18日時一對父子在市區掛起看板，卻不幸失足身亡。
趙天麟即日起不再掛設尚未上架的大型看板，已經掛設的看板也將全數撤下；趙天麟今也宣布，未來參與任何選戰都不再架設大型看板。
至於如何與其他候選人競爭、提升知名度？趙天麟表示，將以宣傳政策代替，未來也會舉辦政策辯論論壇，終結目標希望推動公費選舉，讓選舉更公平。
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