10項業務1日搞定 苗縣府工商處便民

2017-02-21 13:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處推動10項業務，原本需2至8日的申請流程，將簡化成1天就可核發，今天獲縣務會議通過，下週1正式實施。工商發展處長黃智群強調，實施一段時間後，將會檢討執行成效，並加強改進，提升縣府行政便民效率。

黃智群表示，日前有民眾到使用管理科申請營造業工程竣工註記，原審核時程需要5天，但申請人因隔天要參與工程標案，須及時取得這項文件，時間很趕，當天由承辦人員與業務科長協助審查，並獲行政處協助辦理，當天即順利核發。

黃智群指出，完成此個案後，他召集處理各業務科長，開了3次會討論，針對業務性質相對單純案件，以縮短文書作業及簡化跨處室流程，強化分層負責程序，達到簡政目的，列出10項業務，審核時程由2至8日縮短至1天就可核發。

這10項業務分別為建築物室內裝修許可、變更起造人、承造人、監造人、營造業工程竣工註記、專業技師逐案簽證、建築物公共安全申報、土地使用分區證明、都市計畫區數值地形圖核發、電器承裝業登記、專任電器技術人員登記、用電設備檢驗維護業登記。

黃智群說，這10項業務中，以土地使用分區證明申請數最多，每月約50件，其次是營造業工程竣工註記，每月申請約20件，上述10項業務簡化申請，將比單一窗口馬上辦模式，當天上班時間內就可核發。縣長徐耀昌認為這是很好的簡化便民政策，要求全面推廣。