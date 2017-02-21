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藍委諷「表姊部長」 林美珠霸氣回：請稱我林部長

行政院長林全（左）、勞動部長林美珠（右）今日赴立院列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2017-02-21  12:56

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委盧秀燕今於立法院質詢關於國道翻車及工時認定等議題，請勞動部長林美珠上台答詢時，諷刺地說全國都給林美珠「表姊部長」的綽號。林美珠上台後，霸氣地回應盧秀燕「首先，我姓林，可以的話請稱呼我林部長。」

盧秀燕質詢有關國道翻車及工時認定等議題，表示官員答覆代表給人的印象，也代表民調高低，其發言與對事情看法就是責任政治，而質詢時很多官員在台下備詢，有人放空、冥想、滑手機或聊天，官員在備詢時不上台，是否能算工時；林全表示，現在是官員上班時間。

盧秀燕請林美珠上台備詢，表示全國民眾給林「林表姊」、「表姊部長」的綽號，而立委基於監督職責蒐集民意，來源包含輿論、網路、媒體報導及第一線民眾接觸，針對林美珠稍早回應賴士葆質詢工時議題，酸賴「問政一向非常優秀，請查證過後再說」，要賴士葆不要什麼都相信媒體等話，盧秀燕表示「記者應該心碎了」，「是否要向媒體致歉。」

林美珠回答先感謝盧秀燕關心，並霸氣地回應「首先，我姓林，可以的話請稱呼我林部長。」接著表示方才回應賴的發言，是請賴查證立法院公報的紀錄，因為賴當時表示是看報紙所寫，但報紙沒這樣寫，因此趁機釐清，但可能因急於表達，在態度上她可以改進。

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