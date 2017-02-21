台灣技術團為友邦帶來「營養小奇雞」

國合會副秘書長陳愛貞出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

2017-02-21 12:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國南太平洋友邦諾魯因地形特殊，國民飲食缺乏家禽肉類蛋白質。我國因此派駐技術團，協助友邦生產雞蛋與蔬菜，為諾魯學童提供更營養的團膳，盼為友邦帶來「營養小奇雞」。

國合會副秘書長陳愛貞今出席外交部例會，陳愛貞表示，友邦諾魯人民飲食中的蛋白質來源，以魚肉及罐頭食品為主，國民餐桌飲食缺乏家禽類的肉類蛋白質與蔬菜。而根據世界衛生組織資料顯示，南太平洋國家普遍面臨肥胖與糖尿病等問題，原因之一就是飲食習慣。

陳愛貞說，諾魯因島國環境孤立與物資土地缺乏，不利飼料的取得與生產，進而阻礙島內家禽飼養技術的發展，使國內雞蛋價格昂貴。國合會因此派技術團在諾魯駐點，運用對環境友善的技術，協助當地生產雞蛋與蔬菜，希望為當地學童提供更好菜色。

陳愛貞說，雞蛋是青少年成長的重要營養來源之一，為提升當地學童營養午餐的蛋白質營養，計畫將搭配本會另一個「蔬菜生產暨營養提升計畫」，提供學生團膳，以改善諾魯人民飲食的營養。計畫目標是在2019年前，生產122萬顆雞蛋、辦理480場豬雞等動物巡迴診療並提供5000隻仔雞及輔導飼育技術。截至去年底，已提供17萬餘顆雞蛋，與推廣1200多隻小雞，辦理養雞生產講習會並。提供40次雞隻巡迴診療服務。

另，我國也協助中美洲友邦貝里斯養殖吳郭魚，相關計畫已於今年2月12日順利完成任務，全面移交給貝里斯接手運作。該計畫執行約5年，與貝里斯中央農場合作設立吳郭魚育苗中心，生產超過210萬尾吳郭魚魚苗，未來預計每年可產100萬尾魚苗。計畫同時與美國日本等協力組織合作，協助貝里斯建立吳郭魚產銷體系，進一步提供居民優良蛋白質來源。