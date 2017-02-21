八百壯士立院抗爭 段宜康諷：一輩子就打這場仗

2017-02-21 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕部分退伍軍人團體因不滿年金改革政策，發起「八百壯士捍衛權益行動」，在立院前抗議。對此，民進黨立委段宜康大酸，「這些退將大概一輩子，就打了這一場仗」。

段宜康今在臉書粉專頁轉載，前陸軍副司令吳斯懷、前退輔會副主委吳其樑等人，帶頭在立院旁搭帳篷、埋鍋造飯抗爭挨批的相關新聞，並寫下「拍拍手！這些退將大概一輩子，就打了這一場仗」。

網友也在底下留言，表示可恥，「他們咋跟八百壯士比？」也有人氣憤地說，「把這些去中國拍馬屁的退將，退休俸全部刪除」；還有人嘲諷，「八百裝飾」、「也就是這次才變成壯士！哀哉！」、「提醒他們坐好坐滿喔」。

段宜康臉書全文；