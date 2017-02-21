| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

新北市議會民進黨團幹部交接 府會喊話合作推中央政策

2017-02-21  12:19

〔記者何玉華／新北報導〕 新北市議會民進黨團幹部今（21）日舉行交接典禮，新任總召集人林秀惠從卸任總召張瑞山手中接下印信，她表示，與黨團成員共同決定將以「打拚」的精神來強化監督市政的力道，期望市府在食安、交通、毒品、長照、托育、公安等政策上更有作為，到場觀禮的市長朱立倫也期待在長照、社會住宅以及中央推動的擴大公共建設方案上，與民進黨團有更好的合作。

新任民進黨團幹部包括總召集人林秀惠、副總召集人廖本煙、幹事長賴秋媚、書記長為鍾宏仁，由中央黨部副秘書長李俊毅監交，前行政院院長游錫堃也到場觀禮，他提到，民進黨全面執政一年多來，基層有許多雜音，主要是新政府運作尚不熟練，現在已經慢慢熟練、好轉，也反映在近日的民調上，希望民進黨團所有議員未來能夠協助中央政策推動、說明，解除疑慮。

廣告
  • 新任總召集人林秀惠（右）從卸任總召張瑞山手中接下印信，由中央黨部副秘書長李俊毅監交。（記者何玉華攝）

    新任總召集人林秀惠（右）從卸任總召張瑞山手中接下印信，由中央黨部副秘書長李俊毅監交。（記者何玉華攝）

  • 任民進黨團幹部交接，右起為新任書記長為鍾宏仁、幹事長賴秋媚、副總召集人廖本煙、總召集人林秀惠及卸任幹部張叡山、陳永福、鍾宏仁、鄭宇恩。（記者何玉華攝）

    任民進黨團幹部交接，右起為新任書記長為鍾宏仁、幹事長賴秋媚、副總召集人廖本煙、總召集人林秀惠及卸任幹部張叡山、陳永福、鍾宏仁、鄭宇恩。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林秀惠 議會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：新北市議會民進黨團幹部交接 府會喊話合作推中央政策


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.