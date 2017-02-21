新北市議會民進黨團幹部交接 府會喊話合作推中央政策

2017-02-21 12:19

〔記者何玉華／新北報導〕 新北市議會民進黨團幹部今（21）日舉行交接典禮，新任總召集人林秀惠從卸任總召張瑞山手中接下印信，她表示，與黨團成員共同決定將以「打拚」的精神來強化監督市政的力道，期望市府在食安、交通、毒品、長照、托育、公安等政策上更有作為，到場觀禮的市長朱立倫也期待在長照、社會住宅以及中央推動的擴大公共建設方案上，與民進黨團有更好的合作。

新任民進黨團幹部包括總召集人林秀惠、副總召集人廖本煙、幹事長賴秋媚、書記長為鍾宏仁，由中央黨部副秘書長李俊毅監交，前行政院院長游錫堃也到場觀禮，他提到，民進黨全面執政一年多來，基層有許多雜音，主要是新政府運作尚不熟練，現在已經慢慢熟練、好轉，也反映在近日的民調上，希望民進黨團所有議員未來能夠協助中央政策推動、說明，解除疑慮。