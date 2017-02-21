葉匡時自爆遭外交部刪除言論 實為誤會一場

2017-02-21 12:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕前交通部長葉匡時今爆料政府刻意刪除前政務官評論，最後其實是誤會一場。葉匡時說，外交部刊物「Taiwan Review」記者訪問他關於高鐵十年的評論，稿件完成後卻被「上面」刪除，「連名字都不能出現」。外交部國傳司司長張國葆迅即親自打電話給葉匡時解釋，表示這是由於稿件外包導致的溝通誤會，葉部長的專業意見全都會刊出。葉匡時稍晚也在臉書上稱許外交部「知錯能改、善莫大焉」。

葉匡時今天早上在臉書上自爆，大約在一個月前，外交部發行的英文刊物「Taiwan Review（台灣評論）」記者訪問他許多有關高鐵的問題，並告知要發表一篇台灣高鐵十年專題報導。雙方確認內容編譯後，對方表示將以此發表。但昨天該名記者卻突向他致歉表示，上面要求把所有有關葉匡時的評論都刪除，「連名字都不能出現」。葉匡時批評，他不知道這是誰的小鼻子小眼睛決定，「但這件事讓我想要為這個國家、這個政府哭泣」。葉匡時認為，不管這個政府喜不喜歡前政府，前政務官的意見與經驗對政府治理仍有重要參考價值，建議政府與前朝官員大器互動。

負責此刊物的外交部國傳司司長張國葆受訪則表示，這是一連串錯誤導致的誤會，但是情形太複雜，不便說明。張國葆表示，該稿件是外籍特約記者負責，但他沒有掌握正確流程，強調不可能因為是前朝官員就拿掉更何況是葉的專業意見，「沒有不把他放進去的意思」。張國葆說，他已經親自打電話給葉部長說明，內容全部都會刊出。

葉匡時後也在臉書上再度發文稱許外交部，「知錯能改、善莫大焉」。葉匡時說，外交部已經親自向他解釋，並且會抽回重印下期刊物，原評論內容都會刊出。葉匡時受訪時也批評政府，最大問題是很多官員嘴硬不認錯，因此他認為外交部願意修正原議，值得鼓勵。