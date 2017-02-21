藍軍窩囊太久 韓國瑜：未來溫良恭儉不再讓
〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨主席候選人、台北農產公司總經理韓國瑜今天到錦華飯店參加台北市黨務志工團教育訓練，他致詞時把砲口對準國民黨內，認為藍軍窩囊太久，自己被民進黨新系像狼一樣圍攻7個月，卻都得不到黨內支持，表示上任後將會改變藍軍過於不互相支援的文化。他也提到，藍軍被訓練成溫良恭儉讓，但未來如果他當黨主席，溫良恭儉會繼續，但不會再「讓」，「因為我們連政權都讓掉了！」贏得黨部志工團掌聲。
韓國瑜提到，外界有謠言說他是選真的還是選假的，「最新的謠言是我得癌症了，壽命不長。」覺得自己從一個禿頭，已經被抹黑成黑道、菜蟲跟得癌症，接下來很快就會變成淫蟲。他提到，文化總會前會長劉兆玄、血液基金會前董事長葉金川都因為被抹黑一回合決定離開，但自己不信邪，進了廚房就不要怕熱，經過去年北農案抹黑，讓他毅然決然出來參選黨主席。
韓國瑜也提到，自己到木柵買菜時，有個人跳出，像明朝天地會一樣跑到他耳邊偷偷說自己是國民黨，卻不敢大聲講出來，顯示黨員已經喪失信心跟榮譽。他在會中也不忘提到議員童仲彥打老婆「比打共匪還可怕」，也認為如果國民黨強大了，民進黨還敢亂來嗎？他相信只要民進黨跟國民黨都變強，就是台灣人民福祉。
韓國瑜受訪時提到，農民與國民黨是長期的情感聯繫，不是剎那間的政治力可以影響。他建議，如果任何政黨對農會經營有興趣，那就發自內心紮紮實實去做，自然可以在地方農會團體獲得主導的地位。他提起，自己在台北農產一開始也是被質疑，慢慢才被農民接納。
媒體詢問韓國瑜提出請辭北農卻遲遲沒召開董事會，是否將會拖到6月屆滿然後繼續留任？韓國瑜表示不太可能繼續留任，也期待3月29日的董事會迅速批准辭職，如果堅持不批准，他就會立刻請假，由主秘代理職位，期間所有北農薪水、公關費用都不會再使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 藍委引媒體報導批判 賀陳旦、林美珠：請查證過再說
- 國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟
- 五月將擴大演習規模？馮世寬：演習按計畫進行
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 竹市南寮浮覆地 親子公園動工
- 同安國小轉型 家長、校友憂廢校先兆
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 高空彈跳 投縣要求保極限運動險
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 玉晶光元月獲利驟降 股價跌停開出
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 禽肉禁宰攤販撐不住 北市：補償再等等…
- 華紙漲價 4月可能二度漲
- Jolin受歌神激勵 老蕭炫照認親
- 演講費有差別待遇 中小學校長也出聲批評
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- 一例一休衝擊 台灣宅配通調漲本島運費
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
- 女童遭猥褻 怒眼透露伯公敗行
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- Thomas Sabo 詮飾狂野非洲原力
- 對日抗戰14年 中國中小學新學期課本都改了
- 北市動物園迎賓紅鶴暫不見客
- 國產今年獲利估逾30億
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
- 經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？
- 自己找旅美機會 何献凡挺兒出走
- 3年142件車禍 竹東公道五路加強測速
- 澳洲飛機墜毀購物中心 機上5名乘客全數罹難
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai’s, Cabinet’s approval ratings rise
- 《健康充電站》營養講座、乳癌開懷保健班
- 節能綠屋頂 頂樓闢菜園正夯
- 自殺式攻擊汽車 咻～空拍機肇事逃逸
- IS份子自揭殺500人、姦200女 「這很平常」
- 「腳尾飯」虎尾翻版案 周俊賢等5人檢肅到案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Firms upbeat on Taiwan: AmCham
- 早午餐店拒聘男性 開罰15萬
- 超商店員跟女友吵架後 隨即遭陌生人打傷
- 智慧城市產業聯盟 60企業捧場
- 北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報
標題：藍軍窩囊太久 韓國瑜：未來溫良恭儉不再讓
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email