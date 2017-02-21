藍軍窩囊太久 韓國瑜：未來溫良恭儉不再讓

2017-02-21 12:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨主席候選人、台北農產公司總經理韓國瑜今天到錦華飯店參加台北市黨務志工團教育訓練，他致詞時把砲口對準國民黨內，認為藍軍窩囊太久，自己被民進黨新系像狼一樣圍攻7個月，卻都得不到黨內支持，表示上任後將會改變藍軍過於不互相支援的文化。他也提到，藍軍被訓練成溫良恭儉讓，但未來如果他當黨主席，溫良恭儉會繼續，但不會再「讓」，「因為我們連政權都讓掉了！」贏得黨部志工團掌聲。

韓國瑜提到，外界有謠言說他是選真的還是選假的，「最新的謠言是我得癌症了，壽命不長。」覺得自己從一個禿頭，已經被抹黑成黑道、菜蟲跟得癌症，接下來很快就會變成淫蟲。他提到，文化總會前會長劉兆玄、血液基金會前董事長葉金川都因為被抹黑一回合決定離開，但自己不信邪，進了廚房就不要怕熱，經過去年北農案抹黑，讓他毅然決然出來參選黨主席。

韓國瑜也提到，自己到木柵買菜時，有個人跳出，像明朝天地會一樣跑到他耳邊偷偷說自己是國民黨，卻不敢大聲講出來，顯示黨員已經喪失信心跟榮譽。他在會中也不忘提到議員童仲彥打老婆「比打共匪還可怕」，也認為如果國民黨強大了，民進黨還敢亂來嗎？他相信只要民進黨跟國民黨都變強，就是台灣人民福祉。

韓國瑜受訪時提到，農民與國民黨是長期的情感聯繫，不是剎那間的政治力可以影響。他建議，如果任何政黨對農會經營有興趣，那就發自內心紮紮實實去做，自然可以在地方農會團體獲得主導的地位。他提起，自己在台北農產一開始也是被質疑，慢慢才被農民接納。

媒體詢問韓國瑜提出請辭北農卻遲遲沒召開董事會，是否將會拖到6月屆滿然後繼續留任？韓國瑜表示不太可能繼續留任，也期待3月29日的董事會迅速批准辭職，如果堅持不批准，他就會立刻請假，由主秘代理職位，期間所有北農薪水、公關費用都不會再使用。