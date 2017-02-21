保年金！退役軍人「八百壯士」 繞立院抗議
2017-02-21 11:54
國民黨黃復興黨部今日參加「八百壯士捍衛權益行動」，繞行立法院抗議年金改革。（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕為捍衛年金、反對大幅度改革，由部分退伍軍人團體發起「八百壯士捍衛權益行動」，今日在立法院大門口展開，近2000名退伍軍人齊聚立院抗議，國民黨黃復興黨部也派人聲援。前陸軍副司令、退伍中將吳斯懷強調，若政府要強硬改革，將發動強烈反對行動。
「八百壯士捍衛權益行動」上午11點以呼著「黃復興、保年金」口號、繞行立法院一圈方式，向政府表達抗議，包含前退輔會副主委吳其樑、退將吳斯懷、公務人員協會理事長李來希、全教產總公會理事長黃耀南，及國民黨黃復興黨部皆動員大批退伍軍人、軍眷參與遊行。
吳斯懷批評，政府不能把辛苦一生的軍人當成免洗筷、米蟲，「八百壯士捍衛權益行動」每日由各退伍團體輪值，行動維持1個月，不排除有3個月、長期抗戰的目標可能，若政府要強硬將法案送進立法院，會發動更激烈行動。
「政府有事軍人幹、沒事幹軍人！」吳其樑也質疑，政府高層為何缺乏同理心，溯及既往更違反「信賴保護原則」，政府宣稱的替代率內涵不實、退休採剝奪性本俸計算，都傷害軍人權益，不然把軍人加班費還回來。
黃耀南則說，全教產總公會全力支持此活動，年金改革不能向政府那樣改，若政府要繼續蠻幹，人民絕對會起義。
退將吳斯懷、吳其樑等人帶領退伍軍人今早11點遊行抗議。（記者陳鈺馥攝）
國民黨黃復興黨部派人參加「八百壯士捍衛權益行動」。（記者陳鈺馥攝）
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