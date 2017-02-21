海軍敦睦遠航訓練支隊 本週起開放參觀
2017-02-21 11:36
海軍司令部今年度敦睦遠航訓練支隊由磐石級油彈補給艦、康定級西寧艦、成功級張騫艦擔綱，在出航前，海軍在2月25日（週六）上午9點起將在高雄港開放民眾參觀。（圖擷取自中華民國海軍臉書）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍司令部今年度敦睦遠航訓練支隊由磐石級油彈補給艦、康定級西寧艦、成功級張騫艦擔綱，在出航前，海軍在2月25日（週六）上午9點起將在高雄港開放民眾參觀，國人只要攜帶身分證或可證明身分的照片，即可登艦參訪。
海軍司令部今日表示，這次任務志願役比例超過99％，盼藉此次個港口開放參觀，吸引更多民眾前來參觀，吸引時下有志青年共同加入海軍。
海軍司令部表示，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並且讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，將在校4年所學理論與實務相結合，俾充實艦艇實務工作經驗，同時取得值更官的合格簽證，為日後擔任優秀海軍軍官，奠定良好的基礎。
至於海軍開放敦睦遠航支隊時間如下：
（1）高雄港：2月25日0900至1500時、2月26日0900至1500時。
（2）安平港：2月28日0900至1500時、3月01日0900至1500時。
（3）馬公港：3月03日0900至1500時、3月04日0900至1500時。
（4）臺中港：3月05日0930至1500時、3月06日0900至1500時。
（5）基隆港：3月08日0900至1500時、3月09日0900至1500時。
（6）蘇澳港：3月11日0900至1500時、3月12日0900至1500時。
（7）花蓮港：3月13日0930至1500時、3月14日0900至1500時。
相關影片請見︰中華民國海軍臉書
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