「八百壯士」圍立院 國防部：盼冷靜以對

2017-02-21 11:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕部分退將為抗議年金改革，近期發起「八百壯士捍衛權益行動」，在立院外長期抗爭。對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，籲請大家冷靜以對，現階段軍人金改方案還沒定案，大家意見來共同討論，國防部已經聽到袍澤的訴求。

對於軍人年金改革方案進度，陳中吉表示，目前國軍還在協商中，就是要針對退役袍澤、眷屬、在役官兵予以保障，由於軍人服役特性，國防部都積極爭取和公、教、勞區分處理，後續還會積極用感同身受的態度，繼續協商和協調，爭取最大權益。