不滿媒體攻擊 馬：好像國民黨的失敗都是因為我？

前總統馬英九20日出席國民黨副主席郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-21 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌昨天成立競選辦公室，前總統馬英九也以貴賓身分到場。馬英九在致詞時表示，希望這場選舉是國民黨由衰轉盛的關鍵。

根據《蘋果日報》報導，馬英九昨天表示，今天他特地來參加郝龍斌競選辦公室成立，就是希望這場主席選舉是「國民黨盛宴」，成為國民黨由衰轉盛的重要基礎。

馬英九指出，他最近看到有些媒體不斷攻擊他，「好像今天國民黨的失敗、兩岸關係的衰退都是因為我的關係？」他強調，過去8年兩岸真正做到和平繁榮，很重要原因就是『九二共識、一中各表』，黨內對此要有共識，才能說服別人。