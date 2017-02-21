遊覽車事故究責 林全：賀陳旦曾自責、自請處分
行政院長林全（左）、交通部長賀陳旦（右）21日赴立院列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕國道五號遊覽車翻車33死事故引起究責聲浪，行政院長林全今早受訪表示，事發後交通部同仁陸續有人表示要自請處分，交通部長賀陳旦第一時間也表示自責及自請處分，但要等到事情初步釐清後再來檢討責任，並記取教訓，以不負大眾期待。
國道遊覽車翻車事故事發後，除了針對蝶戀花等業者的調查與究責，對於政府部門相關的究責聲浪也高漲。交通部次長王國材日前證實，公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉已口頭自請處分，也將提出書面辭呈，但外界不少聲音認為，最該負責的是賀陳旦。
對此，林全今早受訪表示沒被請辭的問題，事發後交通部同仁陸續有人表示要自請處分，但他曾說過，要等到事情初步釐清後再檢討責任，事故凸顯遊覽車管理長期沒做好，善後工作尚未結束，且須釐清事實與責任，接下來還要整頓長年來遊覽車的管理問題。
林全接著表示，遊覽車管理過去顯然沒做好，因此要記取教訓才會有突破性效果，以不負社會大眾期待，而所有自請處分或職務請辭，都會在事情釐清後處理，事實上賀陳旦第一時間有表示自責跟自請處分的態度，但他也跟賀陳旦說過上述先釐清事實的講法。
賀陳旦在回應親民黨立委周陳秀霞相關質詢時，表示政府要求十年以上遊覽車每年回檢三次，事發後也立即召回同型車加強檢驗，將分批擬定十年以上遊覽車的召回計畫，對於個人進退問題，應依照肇事原因檢查，他會對長時間有掌握的結構問題繼續行動與努力。 更新09：55分
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對於遊覽車翻車事故，行政院長林全透露，交通部長賀陳旦第一時間曾表示自責並自請處分。（記者鄭鴻達攝）
行政院長林全今天上午赴立院報告並備詢。（記者黃耀徵攝）
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