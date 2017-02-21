印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
2017-02-21 08:06
我國駐印度代表田中光投書印度「外交廣場」雜誌，內文提到台灣現有的技術可解決印度空污問題。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕印度空氣污染問題嚴重，其中一項原因是來自農民焚燒大量農業廢棄物。我國駐印度代表田中光與科技組長陳和賢投書印度「外交廣場」（Diplomatic Square）雜誌，投書內文提到台灣現有的技術可解決印度空污問題。
據《中央社》報導，這篇投書文章寫到，印度農作物產量是台灣的184倍，但每年產生的農業廢棄物也相當驚人，農民用焚燒處理產生的濃煙造成嚴重空污。而台灣已成功發展出把稻稈、甘蔗渣、牧草、家畜飼料和食物廢棄物轉化成生質酒精（Bioethanol）的技術。
這項技術能讓印度農民不用再因燃燒農業廢棄物增加空氣污染，還可因農業廢棄物被收購而增加收入，同時增加印度的環保生質能源生產。
投書內文還提到，在台灣政府協助下，台灣已與印度ShivOm Dayal能源公司簽署合作備忘錄，將把技術轉移給印度。台印雙方專家正攜手合作在印度東北部推動生產技術等相關合作項目。
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A Taiwanese prescription to fight pollution by utilizing agricultural waste
印度空氣污染問題嚴重，其中一項原因是來自農民焚燒大量農業廢棄物。（法新社）
投書內文還提到，在台灣政府協助下，台灣已與印度ShivOm Dayal能源公司簽署合作備忘錄，將把技術轉移給印度。（圖截自印度外交廣場雜誌）
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