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有考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...

（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-21  06:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫明年將卸任，他的下一步受到各界關注。媒體報導，黨內人士透露，有人勸進朱角逐下屆台南市長，也有幕僚建議朱轉戰台北市長，而朱立倫陣營對此都曾認真考慮過。不過有親近人士認為，朱只要2018先守住新北，就算2024年再選總統，也才63歲，而放眼黨內中生代，這時幾乎無人可出其右，並不會太晚。

《上報》報導，黨內人士透露，朱陣營曾認真評估角逐台南或台北市長的可能性。不過親朱人士透露，朱立倫若參選台南市或台北市長，在現實面上，雖然可以帶職或請假參選，但會造成社會觀感不佳、給人「算計太多」的印象，此刻朱立倫最好還是要實踐承諾「做好做滿」，拿出政績，幫國民黨守住新北。

這名親朱人士也說，這次國民黨主席選舉，洪秀柱、吳敦義和詹啟賢等人，都有志挑戰2020總統選舉，但這三人不論誰出來選總統，屆時都已高齡72歲，況且蔡英文才當第一任，國民黨要重返執政難度很高，因此，朱目前對2020沒有強烈企圖心。反觀他現在只要2018先守住新北，就算2024再挑戰總統大位，屆時也才63歲，以朱的政治歷練，並不會太晚。不過朱明年卸任新北市長，到2024年會有長達6年的「空窗期」，要如何「保溫」，朱營人士坦言，的確是個大難題，現在朱只能先觀望，再進一步思考。

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