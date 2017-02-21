首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
司法改革國是會議20日上午於司法院首度登場，由憲法學者林子儀（中）擔任召集人，司法院院長許宗力（左）、台灣期貨交易所長劉連煜（右）也與會進行分組討論。（記者黃耀徵攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議20日上午召開首次分組討論，由前大法官林子儀所召集的第二組進行討論，稍早會議影片也已公布在總統府官網上，供民眾自行點閱瀏覽。
從影片中可看到，與會的司法院院長許宗力，在此次會議中率先提出目前司法院構思的5項重要改革提案，希望能在第二組的議程中進行討論。
首先第1項是針對目前大法官只能針對抽象法規進行審查一事做修正，許宗力認為，實務上有些案件從一審走到三審，其判決都是違憲的，因此希望以後能讓大法官可針對違憲的終審法院判決進行審查，而為因應隨之而來的案件量，還必須增加大法官助理的名額。
其次，許宗力提到過去曾有大法官一整年僅做出8件解釋的情形，不少人批評大法官解釋效率不彰，因此司法院希望推動調整表決門檻，將現行的3分之2修正為2分之1，並讓言詞辯論常態化，意即加開憲法法庭，增加裁判的透明性。
許宗力提到的第3項提案，則是希望能將1999年全國司改會議決議通過，卻至今無法實踐的「金字塔型訴訟程序」再度列入此次會議討論項目，希望藉由各界注入的能量來推動落實。許宗力形容，此提案堪稱是本次司改最重要的「TOP1」議程。
司法院提出的第4項提案，是希望推動司法機關從中央政府組織總員額法中鬆綁。許宗力指出，每年全國法官的結案量約有300萬件，但法官卻只有約2000人，簡直是「血汗法院」，要解決這個困境，除了落實金字塔訴訟程序外，增加法官人數也是重要途徑。
至於外界十分重視的「司法院審判機關化」，許宗力表示這並非司法院提出的議題，但此事早已經過大法官釋字第530號解釋，剩下的只有執行問題，司法院認為此事不需要再列入會議討論，司法院會主動排定時程去落實。
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