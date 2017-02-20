吳敦義出席同鄉會餐會 姍姍來遲仍獲熱烈歡迎

2017-02-20 20:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕前副總統吳敦義今往返北高，行程滿檔，晚間出席台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會暨新春團拜餐會，與同鄉會成員把酒言歡搏感情，現場民眾也熱情喊聲「凍蒜」，支持吳敦義贏得國民黨主席選舉。吳受訪時表示，競選團隊都準備好了，將適時公開。

吳敦義原定於六點半出席今晚餐會，卻在一小時後才姍姍來遲。多名同鄉會總幹事並特地到大門口掌聲歡迎吳敦義入場。吳面對媒體詢問先以「現在都沒有問題」婉拒回答，後在追問下表示競選團隊都已經「攢好啊（準備好了）」，未來將會適時公開。

吳敦義致詞時分享道，自己也是一同鄉會創辦人，早在民國六十一年、任職中國時報記者時，就帶頭創立台北市南投同鄉會。吳自豪地說「那申請表格是我填的呢！」吳敦義並表示，祝福新的一年裡「台灣風調雨順，中華民國國泰民安」，他最大的期望則是兩岸和平穩定發展。

吳敦義在致詞中並沒有提及黨主席選舉，反而是在場民眾主動熱烈鼓譟，在吳致詞完時，多人高聲喊出期待吳敦義領導中國國民黨，並齊喊「敦義敦義敦義！最高票當選！凍蒜！凍蒜！凍蒜！」 吳敦義見狀表現地受寵若驚，而後深深一鞠躬向群眾致意。吳敦義致詞後和主桌成員把酒言歡，更逐桌暢談與同鄉會成員搏感情，民進黨北市議員王閔生、國民黨北市議員吳志剛與民國黨北市議員徐世勳均出席餐會。