228受難者 首位台籍檢察官王育霖迄今下落不明
《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》一書，書中收錄王育霖僅存的日記、書信、詩文和評論。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕今年是228事件70週年，228受難者王育霖，出生於日治時期台南州，為日治時期第一位台籍檢察官。由王育霖檢察官之子王克雄及王克紹編寫的《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》一書，書中收錄王育霖僅存的日記、書信、詩文和評論，今天下午在吳園藝文中心舉行新書發表會，高齡96歲的王育霖遺孀王陳仙槎女士更親自出席發表會。
王育霖在日治期間赴東京帝大深造後，在京都擔任檢察官，成為日本首位台籍檢察官，戰後則返台擔任新竹地院檢察官，228事件後，他於3月14日下午，在家中遭配槍軍警強行押走，時年僅27歲，從此下落不明。
市長賴清德今天出席新書發表會致詞表示，王育霖檢察官在擔任檢察官時不畏強權打擊貪污，甚至憤而辭官，他可說是正義的代表與公義的化身。他也宣布市政府將購買500本新書分送至國中小與公共圖書館，讓更多市民瞭解王育霖檢察官的生平事蹟，以及為台灣奮鬥的過程。
王育霖是日本第一位台籍檢察官，二戰期間在日本，曾資助許多台灣留學生度過困境，前總統李登輝也曾受到他的幫助。戰後返回台灣，擔任新竹地院檢察官，卻在偵辦新竹市長郭紹宗「救濟物資貪瀆案」時遭對方誣指，竟搶走搜索令與卷宗，於是憤而罷官辭職。
今天的發表會，實踐大學教師蔡亦竹以日語吟誦王育霖檢察官創作詩文，詩人鹿耳門漁夫誦讀悼詞，台南律師公會理事長黃雅萍、國家文化藝術基金會董事鄭邦鎮，以及台灣法治暨政策研究基金會董事長城仲模等人也表達他們對王育霖檢察官的追思與推崇。
市府表示，吳園公會堂地下一樓展覽室現正展出王育霖檢察官紀念特展，有多幅珍貴歷史文物照片，展覽至3月26日。
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標題：228受難者 首位台籍檢察官王育霖迄今下落不明
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